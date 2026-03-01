«Сочи» сделал заявление перед матчем со «Спартаком» на фоне угрозы БПЛА

Пресс-служба «Сочи» в телеграм-канале опубликовала заявление перед матчем 19-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», который состоится сегодня, 1 марта, на стадионе «Фишт». Ранее в РПЛ сообщили, что указанная игра может быть перенесена из-за атаки БПЛА. Начало встречи назначено на 16:30 мск.

«В связи с объявлением беспилотной опасности на территории города Сочи и федеральной территории Сириус футбольный клуб «Сочи» сообщает следующее:

Запуск зрителей, имеющих действующие билеты на матч, на стадион «Фишт» будет осуществляться в ранее обозначенные сроки. При входе на стадион просим всех болельщиков незамедлительно проследовать в подтрибунные помещения, строго выполнять указания стюардов и сотрудников службы безопасности, а также сохранять спокойствие.

Дополнительная информация о времени начала матча будет опубликована на официальных информационных ресурсах клуба.

Благодарим за понимание», — написано в заявлении «Сочи».

Самые титулованные футбольные клубы России: