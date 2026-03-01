Автобус с футболистами «Сочи» приехал на стадион перед матчем со «Спартаком»

Автобус с футболистами «Сочи» приехал на стадион перед матчем со «Спартаком», передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников. Ранее сообщалось, что матч находится под угрозой отмены из-за атаки БПЛА на город.

Команды должны выйти на поле стадиона «Фишт» в Сочи в 16:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов.

Фото: «Чемпионат»

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке. В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).