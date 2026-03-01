Сергей Степашин: у «Динамо» задача взять Кубок России

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин озвучил цель клуба в Fonbet Кубке России.

«У нас задача взять Кубок. Возьмём», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ближайший матч в Кубке России «Динамо» проведёт с московским «Спартаком» 5 марта. Второй матч между клубами состоится 18 марта на стадионе «Лукойл Арена».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. После 19 сыгранных матчей команда набрала 24 очка. На первой строчке «Краснодар», у которого 43 очка после 19 матчей.