Сергей Степашин: у «Динамо» задача взять Кубок России
Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин озвучил цель клуба в Fonbet Кубке России.
«У нас задача взять Кубок. Возьмём», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Ближайший матч в Кубке России «Динамо» проведёт с московским «Спартаком» 5 марта. Второй матч между клубами состоится 18 марта на стадионе «Лукойл Арена».
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. После 19 сыгранных матчей команда набрала 24 очка. На первой строчке «Краснодар», у которого 43 очка после 19 матчей.
