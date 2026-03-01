Гендиректор «Динамо» Пивоваров поздравил команду с победой над «Крыльями»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поздравил команду с победой в матче с «Крыльями Советов» в 19-м туре Мир РПЛ (4:0).

«Впечатления позитивные, приятно начинать год с победы, с такого матча. Контролировали игру и забили красивые голы. Поздравляю команду. Сделали то, что были должны, и готовимся к важному противостоянию со «Спартаком», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Динамо» поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых теперь 24 очка. «Крылья Советов» остались в зоне переходных матчей на 13-й строчке. У самарцев 17 набранных очков.

Самая крупная победа «Динамо»: