В «Динамо» прокомментировали слова Алаева о необходимости замены системы офсайдных линий

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на слова главы Мир Российской Премьер-Лиги Александра Алаева о необходимости замены системы офсайдных линий после матча 19-го тура РПЛ, в котором бело-голубые разгромили «Крылья Советов» (4:0).

«Офсайдные линии — компетенция РФС. К судейству в матче «Динамо» у нас претензий нет. Но с офсайдными линиями есть вопросы, надеемся, что эта технология будет усовершенствована. Проблема в том, что они долго чертятся. Теряется игровое время. Раз Александр Александрович (Алаев) сказал, наверное, будем обсуждать», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Динамо» поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых теперь 24 очка. «Крылья Советов» остались в зоне переходных матчей на 13-й строчке. У самарцев 17 набранных очков.