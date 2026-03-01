«Я бы свистеть не стал». Степашин — о реакции стадиона «Динамо» при виде Валерия Карпина

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о реакции болельщиков на стадионе бело-голубых, начавших свистеть, когда показали экс-тренера команды Валерия Карпина. Это произошло во время матча 19-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).

— Стадион освистал Карпина.

— Я бы свистеть не стал.

— Чьё было решение его назначить в «Динамо»?

— Не моё, — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом был рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжил возглавлять российскую национальную команду. 17 ноября бело-голубые проинформировали, что Карпин завершил работу в «Динамо» по собственному желанию.

