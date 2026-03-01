Гендиректор «Динамо» Пивоваров: последний год к судейству в РПЛ есть вопросы
Поделиться
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге после разгромной победы бело-голубых над «Крыльями Советов» (4:0). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15' 2:0 Нгамалё – 26' 3:0 Миранчук – 34' 4:0 Гладышев – 72'
Удаления: нет / Гальдамес – 90'
«Какое-то время назад был согласен с тезисом, что судейство становится лучше. Но последний год есть вопросы», передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
«Динамо» поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых теперь 24 очка. «Крылья Советов» остались в зоне переходных матчей на 13-й строчке. У самарцев 17 набранных очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 марта 2026
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:40
-
15:34
-
15:30
-
15:23
-
15:19
-
15:19
-
15:19
-
15:17
-
15:15
-
15:10
-
15:10
-
15:02
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:44
-
14:41
-
14:37
-
14:37
-
14:35
-
14:30
-
14:29
-
14:28
-
14:26
-
14:20
-
14:13
-
14:07
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:32