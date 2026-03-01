Гендиректор «Динамо» Пивоваров: последний год к судейству в РПЛ есть вопросы

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге после разгромной победы бело-голубых над «Крыльями Советов» (4:0). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Какое-то время назад был согласен с тезисом, что судейство становится лучше. Но последний год есть вопросы», передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых теперь 24 очка. «Крылья Советов» остались в зоне переходных матчей на 13-й строчке. У самарцев 17 набранных очков.