Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Глава РПЛ Алаев высказался о возможном переносе матча «Сочи» — «Спартак»

Глава РПЛ Алаев высказался о возможном переносе матча «Сочи» — «Спартак»
Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о том, что матч 19-го тура чемпионата «Сочи» — «Спартак» может быть перенесён из-за атаки БПЛА. В данный момент на территории Сочи объявлен режим беспилотной опасности.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
«По матчу «Сочи» — «Спартак» мы мониторим ситуацию, на связи со всеми инстанциями. Возможно, перенесём матч на поздний вечер сегодняшнего дня», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

