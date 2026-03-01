Глава РПЛ Алаев высказался о возможном переносе матча «Сочи» — «Спартак»

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о том, что матч 19-го тура чемпионата «Сочи» — «Спартак» может быть перенесён из-за атаки БПЛА. В данный момент на территории Сочи объявлен режим беспилотной опасности.

«По матчу «Сочи» — «Спартак» мы мониторим ситуацию, на связи со всеми инстанциями. Возможно, перенесём матч на поздний вечер сегодняшнего дня», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.