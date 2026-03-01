В «Динамо» ожидают, что строительство центральной академии завершится к 2029 году

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб ожидает завершения строительства центральной академии к 2029 году.

«Центральная академия «Динамо» — важный проект для нас. Обретение собственного дома для нас очень важно. У «Динамо» большая академия — мы готовим множество футболистов, а в нашем составе играют воспитанники. Надеемся, что новый объект поможет развивать это направление. Запланирован манеж, стадион, несколько тренировочных полей. Будет возведён ландшафтный парк, детские зоны. Ожидаем, что строительство завершится к 2029 году», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

