Матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» состоится по расписанию и начнётся в 16:30 мск

Пресс-служба Мир РПЛ в телеграм-канале проинформировала, что матч 19-го тура соревнования «Сочи» — «Спартак» состоится по расписанию и начнётся в 16:30 по московскому времени. Ранее в РПЛ сообщали, что указанная игра может быть перенесена из-за атаки БПЛА.

Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).

