Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» проиграли шесть выездных матчей РПЛ со счётом 0:16 — худшая серия клуба

«Крылья Советов» проиграли шесть выездных матчей РПЛ со счётом 0:16 — худшая серия клуба
Комментарии

Поражение «Крыльев Советов» от «Динамо» (0:4) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги стало для самарцев шестым сухим подряд в выездных матчах чемпионата. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, это худшая серия в истории клуба. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

За этот период самарцы, помимо «Динамо», уступили «Рубину» (0:2), ЦСКА (0:1), махачкалинскому «Динамо» (0:2), «Краснодару» (0:5) и «Балтике» (0:2).

«Динамо» поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых теперь 24 очка. «Крылья Советов» остались в зоне переходных матчей на 13-й строчке. У самарцев 17 набранных очков.

Материалы по теме
При Карпине «Динамо» в РПЛ столько не забивало! От «Крыльев» просто ничего не осталось
Видео
При Карпине «Динамо» в РПЛ столько не забивало! От «Крыльев» просто ничего не осталось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android