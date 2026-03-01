«Крылья Советов» проиграли шесть выездных матчей РПЛ со счётом 0:16 — худшая серия клуба

Поражение «Крыльев Советов» от «Динамо» (0:4) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги стало для самарцев шестым сухим подряд в выездных матчах чемпионата. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, это худшая серия в истории клуба. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

За этот период самарцы, помимо «Динамо», уступили «Рубину» (0:2), ЦСКА (0:1), махачкалинскому «Динамо» (0:2), «Краснодару» (0:5) и «Балтике» (0:2).

«Динамо» поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых теперь 24 очка. «Крылья Советов» остались в зоне переходных матчей на 13-й строчке. У самарцев 17 набранных очков.