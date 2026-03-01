Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Миранчук: у «Динамо» есть цель выиграть Кубок и подняться как можно выше в РПЛ

Миранчук: у «Динамо» есть цель выиграть Кубок и подняться как можно выше в РПЛ
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук высказался о матче 19-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0) и о целях на сезон.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

«Мы готовились к хорошей игре, понимали, как будут играть «Крылья». Хорошо, что удалось забить много. Приятно, что болельщики пришли поддержать нас в такую погоду. В моменте с моим голом было ощущение, что мяч может попасть в штангу и выскочить из ворот. Но хорошо, что забил.

Все подсказывают, у всех общая цель и общее видение. У нас есть Кубок, это наша первая задача. А в РПЛ нужно подняться как можно выше в таблице, идти от матча к матчу», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ближайший матч в Кубке России «Динамо» проведёт с московским «Спартаком» 5 марта. Второй матч между клубами состоится 18 марта на стадионе «Лукойл Арена».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. После 19 сыгранных матчей команда набрала 24 очка. На первой строчке «Краснодар», у которого 43 очка после 19 туров.

Сергей Степашин: у «Динамо» задача взять Кубок России
Комментарии
