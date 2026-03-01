Тюкавин: сейчас нас ждёт тяжелейшая игра со «Спартаком», будем готовиться

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал разгромную победу бело-голубых над «Крыльями Советов» (4:0) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

– Классно. Я рад, рад, что мы победили, сыграли на ноль, порадовали наших болельщиков.

– За счёт чего удавалось так легко взламывать оборону соперника?

– Да просто какие-то командные взаимодействия. Готовились – это понятно. Было много времени на подготовку и важно было сегодня начать хорошо, дома, перед болельщиками. Хорошо, что мы так начали и вкатились.

– Можно сказать, что сейчас вы близки к пику своей формы?

– Не знаю, я себя чувствую хорошо. Понятно, что это первая игра после сборов, где-то на эмоциях. Посмотрим дальше. Сейчас нас ждёт тяжелейшая игра со «Спартаком» на Кубок, будем готовиться.

– Болельщиков «Динамо» насторожило, что вы на сборах не стали лучшим бомбардиром команды, ничего не забили. Вас это тревожило?

– Конечно, тревожило. Любому нападающему хочется забивать всегда. Конечно, я переживал, думал. Но спасибо тренерскому штабу, ребятам за поддержку, они говорили, что главное забивать в сезоне, — сказал Тюкавин в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых теперь 24 очка. «Крылья Советов» остались в зоне переходных матчей на 13-й строчке. У самарцев 17 набранных очков.