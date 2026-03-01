Генич: с победой «Динамо»! Но уж больно никакущие «Крылья»
Поделиться
Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на результат матча 19-го тура Мир РПЛ, в котором московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» со счётом 4:0.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15' 2:0 Нгамалё – 26' 3:0 Миранчук – 34' 4:0 Гладышев – 72'
Удаления: нет / Гальдамес – 90'
«С победой «Динамо»! Но уж больно никакущие «Крылья», — написал Генич в своём телеграм-канале.
После 19 матчей РПЛ бело-голубые набрали 24 очка и на текущий момент занимают седьмое место. «Крылья Советов» заработали 17 очков и располагаются на 13-й строчке, находясь в зоне стыковых матчей.
В следующем туре «Динамо» встретится с ЦСКА. Эта игра состоится 8 марта. В свою очередь, самарская команда проведёт матч с махачкалинским «Динамо» (8 марта).
Самая крупная победа «Динамо»:
Комментарии
- 1 марта 2026
-
17:20
-
17:18
-
17:15
-
17:12
-
17:08
-
16:55
-
16:49
-
16:44
-
16:41
-
16:31
-
16:30
-
16:24
-
16:19
-
16:15
-
16:14
-
16:07
-
16:00
-
15:55
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:40
-
15:34
-
15:30
-
15:23
-
15:19
-
15:19
-
15:19
-
15:17
-
15:15
-
15:10
-
15:10
-
15:02
-
15:00