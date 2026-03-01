Генич: с победой «Динамо»! Но уж больно никакущие «Крылья»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на результат матча 19-го тура Мир РПЛ, в котором московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» со счётом 4:0.

«С победой «Динамо»! Но уж больно никакущие «Крылья», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 19 матчей РПЛ бело-голубые набрали 24 очка и на текущий момент занимают седьмое место. «Крылья Советов» заработали 17 очков и располагаются на 13-й строчке, находясь в зоне стыковых матчей.

В следующем туре «Динамо» встретится с ЦСКА. Эта игра состоится 8 марта. В свою очередь, самарская команда проведёт матч с махачкалинским «Динамо» (8 марта).

Самая крупная победа «Динамо»: