Главная Футбол Новости

Кремонезе — Милан, результат матча 1 марта 2026, счёт 0:2, 27-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» вырвал победу у «Кремонезе» благодаря голам на 90-й и 90+4-й минутах
Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Кремонезе» и «Милан». Команды играли на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Давиде Масса (Империя, Италия). Победу со счётом 2:0 одержали гости.

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
0 : 2
Милан
Милан
0:1 Павлович – 90'     0:2 Леау – 90+4'    

Первый мяч в игре был забит на 90-й минуте. Защитник Страхиня Павлович отличился после подачи полузащитника Луки Модрича и скидки от бельгийца Кони де Винтера. На 90+4-й минуте португалец Рафаэл Леау забил с передачи вышедшего на замену форварда Кристофера Нкунку после контратаки.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе подопечных Массимилиано Аллегри 57 очков в 27 матчах. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Интера» составляет 10 очков. «Кремонезе» располагается на 16-й строчке в Серии А. У команды 24 набранных очка после 27 проведённых встреч.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
