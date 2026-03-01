«Милан» вырвал победу у «Кремонезе» благодаря голам на 90-й и 90+4-й минутах

Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Кремонезе» и «Милан». Команды играли на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Давиде Масса (Империя, Италия). Победу со счётом 2:0 одержали гости.

Первый мяч в игре был забит на 90-й минуте. Защитник Страхиня Павлович отличился после подачи полузащитника Луки Модрича и скидки от бельгийца Кони де Винтера. На 90+4-й минуте португалец Рафаэл Леау забил с передачи вышедшего на замену форварда Кристофера Нкунку после контратаки.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе подопечных Массимилиано Аллегри 57 очков в 27 матчах. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Интера» составляет 10 очков. «Кремонезе» располагается на 16-й строчке в Серии А. У команды 24 набранных очка после 27 проведённых встреч.