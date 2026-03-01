Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Игрок «Динамо» Тюкавин прокомментировал разгромную победу над «Крыльями Советов»

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе над самарскими «Крыльями Советов» в матче 19-го тура Мир РПЛ (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

«Я очень рад, порадовали болельщиков, себя, сыграли «на ноль». Уровень сопротивления был нормальным. В матче у нас всё получалось, сейчас будем восстанавливаться, ждём следующий матч со «Спартаком», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. После 19 сыгранных матчей команда набрала 24 очка. На первой строчке «Краснодар», у которого 43 очка после 19 матчей.

Миранчук: у «Динамо» есть цель выиграть Кубок и подняться как можно выше в РПЛ
