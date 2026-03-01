Игрок «Динамо» Тюкавин прокомментировал разгромную победу над «Крыльями Советов»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе над самарскими «Крыльями Советов» в матче 19-го тура Мир РПЛ (4:0).

«Я очень рад, порадовали болельщиков, себя, сыграли «на ноль». Уровень сопротивления был нормальным. В матче у нас всё получалось, сейчас будем восстанавливаться, ждём следующий матч со «Спартаком», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. После 19 сыгранных матчей команда набрала 24 очка. На первой строчке «Краснодар», у которого 43 очка после 19 матчей.