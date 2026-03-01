Скидки
Матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» перенесён на 17:30 мск

Матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» перенесён на 17:30 мск
Матч 19-го тура Мир РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» перенесён на 17:30 мск. Об этом с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Ранее в РПЛ сообщали, что указанная игра может быть перенесена из-за атаки БПЛА. В 15:22 мск в телеграм-канале соревнования появилось сообщение, что матч состоится по расписанию и начнётся в 16:30 мск.

Встреча должна пройти на стадионе «Фишт» в Сочи.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).

В Сочи вновь звучат сирены перед матчем РПЛ «Сочи» — «Спартак»

Самые титулованные футбольные клубы России:

