РПЛ прокомментировала перенос матча «Сочи» — «Спартак» на 17:30 мск
Пресс-служба Мир РПЛ в телеграм-канале объявила о переносе матча 19-го тура соревнования «Сочи» — «Спартак» на 17:30 мск. Изначально игра была назначена на 16:30 мск. Она должна состояться на стадионе «Фишт» в Сочи.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности по решению главного арбитра изменено время начала матча 19-го тура Мир РПЛ «Сочи» — «Спартак». Игра перенесена в 17:30 мск», — написано в заявлении РПЛ.
После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.
