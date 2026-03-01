РПЛ прокомментировала перенос матча «Сочи» — «Спартак» на 17:30 мск

Пресс-служба Мир РПЛ в телеграм-канале объявила о переносе матча 19-го тура соревнования «Сочи» — «Спартак» на 17:30 мск. Изначально игра была назначена на 16:30 мск. Она должна состояться на стадионе «Фишт» в Сочи.

«В связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности по решению главного арбитра изменено время начала матча 19-го тура Мир РПЛ «Сочи» — «Спартак». Игра перенесена в 17:30 мск», — написано в заявлении РПЛ.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

