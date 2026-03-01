Игрок «Динамо» Тюкавин: полностью разделяю задачу победить в Кубке России
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал задачу руководства на сезон.
«Слышал о задаче руководства победить в Кубке. Я её полностью разделяю. Впереди важнейший для нас матч», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Ближайший матч в Фонбет Кубке России «Динамо» проведёт с московским «Спартаком» 5 марта. Второй матч между клубами состоится 18 марта на стадионе «Лукойл Арена».
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. После 19 сыгранных матчей команда набрала 24 очка. На первой строчке «Краснодар», у которого 43 очка после 19 матчей.
