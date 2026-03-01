«В ожидании матча». «Сочи» выложил фото Камано и Джику после переноса игры со «Спартаком»

Пресс-служба «Сочи» в телеграм-канале опубликовала фотографию нападающего Франсуа Камано и защитника московского «Спартака» Александера Джику после объявления о переносе очного матча команд с 16:30 мск на 17:30 мск. Игра должна состояться в рамках 19-го тура РПЛ.

«В ожидании матча», — написано в публикации «Сочи».

Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»

Ранее РПЛ объявила, что время начала матча «Сочи» — «Спартак» изменено по решению главного арбитра в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

Самые титулованные футбольные клубы России: