Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В ожидании матча». «Сочи» выложил фото Камано и Джику после переноса игры со «Спартаком»

«В ожидании матча». «Сочи» выложил фото Камано и Джику после переноса игры со «Спартаком»
Комментарии

Пресс-служба «Сочи» в телеграм-канале опубликовала фотографию нападающего Франсуа Камано и защитника московского «Спартака» Александера Джику после объявления о переносе очного матча команд с 16:30 мск на 17:30 мск. Игра должна состояться в рамках 19-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В ожидании матча», — написано в публикации «Сочи».

Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»

Ранее РПЛ объявила, что время начала матча «Сочи» — «Спартак» изменено по решению главного арбитра в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

Материалы по теме
Официально
РПЛ прокомментировала перенос матча «Сочи» — «Спартак» на 17:30 мск

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android