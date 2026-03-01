Нгамалё: я решил взять на себя ответственность пробить пенальти

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё рассказал о своём решении пробить пенальти в матче 19‑го тура Мир РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». В воскресенье, 1 марта, «Динамо» на своём поле одержало победу над «Крыльями Советов» со счётом 4:0. Нгамалё реализовал пенальти на 26-й минуте встречи.
— Это была моя инициатива — пробить пенальти, хотя меня изначально не назначали, но почувствовал уверенность, что могу это сделать, взял на себя эту ответственность.
— Максим Осипенко был недоволен этим. Уже успели обсудить это?
— Это была моя инициатива, что я буду бить. Самое главное, что забил. Неважно, кто бы забил, я или это был бы Макс [Осипенко]. Главное, что выиграли и набрали три очка, — сказал Нгамалё в эфире «Матч ТВ».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. После 19 сыгранных матчей команда набрала 24 очка. На первой строчке «Краснодар», у которого 43 очка после 19 туров.
