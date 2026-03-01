«Барселона» сообщила о травме Левандовского, игрок пропустит матч с «Атлетико»

Пресс-служба «Барселоны» проинформировала о повреждении у нападающего Роберта Левандовского, из-за которого он пропустит ответный полуфинальный матч Кубка Испании с мадридским «Атлетико». Эта игра состоится во вторник, 3 марта.
«Игрок основного состава Роберт Левандовски получил травму головы во вчерашнем матче с «Вильярреалом». Проведённые сегодня обследования выявили [у футболиста] перелом кости с внутренней стороны левой глазницы. Он пропустит матч с мадридским «Атлетико» во вторник», — написано в заявлении «Барселоны» на странице в социальной сети X.
Указанная встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В первом матче сине-гранатовые уступили со счётом 0:4.
