«Барселона» сообщила о травме Левандовского, игрок пропустит матч с «Атлетико»

Пресс-служба «Барселоны» проинформировала о повреждении у нападающего Роберта Левандовского, из-за которого он пропустит ответный полуфинальный матч Кубка Испании с мадридским «Атлетико». Эта игра состоится во вторник, 3 марта.

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игрок основного состава Роберт Левандовски получил травму головы во вчерашнем матче с «Вильярреалом». Проведённые сегодня обследования выявили [у футболиста] перелом кости с внутренней стороны левой глазницы. Он пропустит матч с мадридским «Атлетико» во вторник», — написано в заявлении «Барселоны» на странице в социальной сети X.

Указанная встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В первом матче сине-гранатовые уступили со счётом 0:4.

Фото: офсайд Левандовского в матче с «Атлетико», который семь минут изучал VAR

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

