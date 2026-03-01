В РПЛ назвали три варианта возможного переноса матча «Сочи» — «Спартак»

Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков рассказал о потенциальных вариантах переноса матча 19-го тура соревнования между «Сочи» и «Спартаком». Ранее пресс-служба РПЛ объявила, что время начала указанной игры изменено (c 16:30 на 17:30 мск) по решению главного арбитра в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

«Есть три сценария развития событий. Первый — матч состоится в 17:30 мск, если ситуация в городе нормализуется, координационный штаб порекомендует проводить матч, а главный арбитр примет положительное решение.

Второй — перенос игры на завтрашний день, если есть такая возможность. Мы сейчас прорабатываем со всеми участниками и этот вариант тоже. И третий — перенос игры на другую дату. Любой сценарий возможен и не будет противоречить пунктам регламента. Мы продолжаем мониторить ситуацию», – приводит слова Мележикова Metaratings.

Матч между «Сочи» и «Спартаком» должен состояться на стадионе «Фишт» в Сочи.

