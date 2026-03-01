Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РПЛ назвали три варианта возможного переноса матча «Сочи» — «Спартак»

В РПЛ назвали три варианта возможного переноса матча «Сочи» — «Спартак»
Комментарии

Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков рассказал о потенциальных вариантах переноса матча 19-го тура соревнования между «Сочи» и «Спартаком». Ранее пресс-служба РПЛ объявила, что время начала указанной игры изменено (c 16:30 на 17:30 мск) по решению главного арбитра в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть три сценария развития событий. Первый — матч состоится в 17:30 мск, если ситуация в городе нормализуется, координационный штаб порекомендует проводить матч, а главный арбитр примет положительное решение.

Второй — перенос игры на завтрашний день, если есть такая возможность. Мы сейчас прорабатываем со всеми участниками и этот вариант тоже. И третий — перенос игры на другую дату. Любой сценарий возможен и не будет противоречить пунктам регламента. Мы продолжаем мониторить ситуацию», – приводит слова Мележикова Metaratings.

Матч между «Сочи» и «Спартаком» должен состояться на стадионе «Фишт» в Сочи.

Материалы по теме
Официально
РПЛ прокомментировала перенос матча «Сочи» — «Спартак» на 17:30 мск

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android