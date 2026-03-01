Тюкавин — болельщикам «Динамо»: всех ждём на «Спартаке», нам очень нужна ваша поддержка
Поделиться
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин обратился к болельщикам бело-голубых после крупной победы московского клуба над «Крыльями Советов» (4:0) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15' 2:0 Нгамалё – 26' 3:0 Миранчук – 34' 4:0 Гладышев – 72'
Удаления: нет / Гальдамес – 90'
«Болельщики! Всех с победой! С началом сезона, с продолжением. Всех ждём на «Спартаке», нам очень нужна ваша поддержка», — сказал Тюкавин в видеообращении, опубликованном пресс-службой в телеграм-канале «Динамо».
«Динамо» сыграет со «Спартаком» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России в четверг, 5 марта.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 1 марта 2026
-
17:20
-
17:18
-
17:15
-
17:12
-
17:08
-
16:55
-
16:49
-
16:44
-
16:41
-
16:31
-
16:30
-
16:24
-
16:19
-
16:15
-
16:14
-
16:07
-
16:00
-
15:55
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:40
-
15:34
-
15:30
-
15:23
-
15:19
-
15:19
-
15:19
-
15:17
-
15:15
-
15:10
-
15:10
-
15:02
-
15:00