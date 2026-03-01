Тюкавин — болельщикам «Динамо»: всех ждём на «Спартаке», нам очень нужна ваша поддержка

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин обратился к болельщикам бело-голубых после крупной победы московского клуба над «Крыльями Советов» (4:0) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Болельщики! Всех с победой! С началом сезона, с продолжением. Всех ждём на «Спартаке», нам очень нужна ваша поддержка», — сказал Тюкавин в видеообращении, опубликованном пресс-службой в телеграм-канале «Динамо».

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России в четверг, 5 марта.