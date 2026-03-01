Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тюкавин — болельщикам «Динамо»: всех ждём на «Спартаке», нам очень нужна ваша поддержка

Тюкавин — болельщикам «Динамо»: всех ждём на «Спартаке», нам очень нужна ваша поддержка
Комментарии

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин обратился к болельщикам бело-голубых после крупной победы московского клуба над «Крыльями Советов» (4:0) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

«Болельщики! Всех с победой! С началом сезона, с продолжением. Всех ждём на «Спартаке», нам очень нужна ваша поддержка», — сказал Тюкавин в видеообращении, опубликованном пресс-службой в телеграм-канале «Динамо».

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России в четверг, 5 марта.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
При Карпине «Динамо» в РПЛ столько не забивало! От «Крыльев» просто ничего не осталось
Видео
При Карпине «Динамо» в РПЛ столько не забивало! От «Крыльев» просто ничего не осталось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android