Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Поставщик оборудования ответил на критику главы РПЛ насчёт линий офсайда

Поставщик оборудования ответил на критику главы РПЛ насчёт линий офсайда
В компании Rigour Tech прокомментировали слова президента Мир РПЛ Александра Алаева, который накануне отметил проблемы с офсайдными линиями в отечественном футболе. В частности. Алаев сказал: «К линиям есть вопросы. Я понимаю геополитическую, экономическую ситуацию, но надо искать решение. Линии в том виде, в каком они есть сейчас, не соответствуют уровню футбола и лиги, который мы хотим видеть».

«Мы с удивлением прочитали комментарии официальных футбольных лиц из России о наличии вопросов к системе определения офсайда. Решения от Rigour Tech сертифицированы ФИФА и полностью соответствуют их требованиям. К тому же система была доработана совместно с федерацией несколько лет назад и сейчас позволяет работать при неблагоприятных погодных условиях или на стадионах с низкой технологической оснащённостью.

Мы не раз высказывали пожелания об установке на стадионы дополнительных камер, ориентированных только для VAR, что позволит подбирать больше ракурсов для принятия решения судейскими бригадами. Когда VAR-сигнал поставляет та же компания, которая организовывает ТВ-сигнал, всегда отдаётся приоритет телевизионной составляющей.

Компания привержена дружбе между Россией и Китаем и не представляет себе ситуации, когда можно прервать контракт по политическим мотивам. Кроме того, по договорённости с российскими коллегами весной будет привезено оборудование для тестирования и сбора данных для полуавтоматической системы определения офсайда, а с нового сезона будет представлена новая версия системы определения офсайда» — сказали «РИА Новости Спорт» в пресс-службе Rigour Tech.

Александр Алаев: офсайдные линии не соответствуют уровню футбола и РПЛ

