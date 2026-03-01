Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
«В чём проблема?» Гвардиола выступил с критикой болельщиков «Лидс Юнайтед»

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал болельщиков «Лидс Юнайтед» за освистывание во время паузы, предназначенной для игроков, соблюдающих пост в Рамадан, чтобы они могли восстановить силы после захода солнца. Инцидент произошёл во время матча 28-го тура английской Премьер-лиги между командами. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 45+2'    

«Это современный мир, верно? Посмотрите, что сейчас происходит в мире. Речь идёт об уважении всех религий. По правилам Премьер-лиги у нас есть одна-две минуты, которые мы можем дать постящимся игрокам, чтобы они восстановили силы. К сожалению, так уж получилось.

Мы приняли немного витаминов, потому что Райан Шерки и Райан Аит-Нури сегодня ничего не ели. Ничего. В чём проблема?» — приводит слова Гвардиолы Caught Offside.

После 28 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Лидс» заработал 31 очко и располагается на 15-й строчке.

