«Премьер-лига бы так не поступила». Крауч — о неравнозначной подготовке команд к матчам ЛЧ

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч высказался о неравнозначных условиях команд при подготовке к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Такие команды, как, например, «Борнмут» или «Сандерленд», которые исторически никогда не были сильными в Премьер-лиге, — это сложные соперники, нельзя расслабляться. Сложно, когда лига позволяет «ПСЖ» добиваться успеха в Европе, отменяя матчи внутреннего первенства. Премьер-лига никогда бы так не поступила», — сказал Крауч в эфире TNT Sports.

Ранее сообщалось, что матч между «ПСЖ» и «Нантом» в 26-м туре Лиги 1 был перенесён по просьбе парижан, в связи с подготовкой команды к противостоянию с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.