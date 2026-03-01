Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Премьер-лига бы так не поступила». Крауч — о неравнозначной подготовке команд к матчам ЛЧ

«Премьер-лига бы так не поступила». Крауч — о неравнозначной подготовке команд к матчам ЛЧ
Комментарии

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч высказался о неравнозначных условиях команд при подготовке к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Такие команды, как, например, «Борнмут» или «Сандерленд», которые исторически никогда не были сильными в Премьер-лиге, — это сложные соперники, нельзя расслабляться. Сложно, когда лига позволяет «ПСЖ» добиваться успеха в Европе, отменяя матчи внутреннего первенства. Премьер-лига никогда бы так не поступила», — сказал Крауч в эфире TNT Sports.

Ранее сообщалось, что матч между «ПСЖ» и «Нантом» в 26-м туре Лиги 1 был перенесён по просьбе парижан, в связи с подготовкой команды к противостоянию с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
