В «Баварии» ответили, когда готовы обсудить продление контракта с Кейном

В «Баварии» ответили, когда готовы обсудить продление контракта с Кейном
Комментарии

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен дал комментарий касательно продления контракта с нападающим Гарри Кейном.

«Контракт Гарри действует до 2027 года, опция выкупа за отступные перестала действовать в январе. У нас с Гарри замечательные взаимоотношения, ему и его семье очень комфортно в Мюнхене. Перед следующим сезоном спокойно обсудим с ним будущее. Мы им очень довольны», — сказал Дрезен в интервью для Bild.

Англичанин пополнил стан мюнхенцев летом 2023 года, перебравшись из «Тоттенхэм Хотспур». С тех пор на его счету 133 матча, 130 голов и 31 ассист. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

