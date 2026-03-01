В РФС анонсировали улучшение работы VAR и системы офсайдных линий с нового сезона

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев анонсировал улучшение работы VAR и системы офсайдных линий с нового сезона. Отметим, что улучшенный свод правил прорабатывался с 2024 года.

– Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что к системе офсайдных линий есть системные претензии, что её нужно либо дорабатывать, либо менять. Что вы можете ответить на это, что реально будет сделано?

– Исходя из моего общения с клубами и болельщиками, доверия нет не к линиям, а к ракурсам ТВ‑картинки. Зрителю нужен хороший ракурс, чтобы проверить самому построенную линию и доверять решению. Если базовая ТВ‑картинка неинформативна, камера установлена под значительным углом, согласиться с итоговым решением всегда тяжело.

Важно понимать, что к теме системного решения мы пришли не сейчас — такие подходы начали формироваться ещё два года назад. С начала следующего сезона этот план начнёт реализовываться — новые камеры появятся на матчах и заметно улучшат и качество работы VAR, и наглядность эпизодов для зрителей.

– А как быть с технологией полуавтоматических офсайдов?

– Для её работы устанавливаются порядка 20 статических офсайдных камер на стадионе, абсолютно независимо от ТВ-вещателя, и у нейросети огромный объём данных для построения математической и визуальной модели, можно сказать, «мультика». С текущими параметрами съёмки в РПЛ нейросеть просто не получит достаточного количества данных и не сможет работать. А при наличии хотя бы половины или трети таких камер результаты работы системы компании Rigour будут гораздо более наглядными и приемлемыми для зрителей — и это уже сейчас. Причём важно подчеркнуть, что технология Rigour полностью сертифицирована FIFA и подтверждена в части точности и корректности её использования. Это не «китайская» или «альтернативная» система, а одно из официальных решений, одобренных международной федерацией. Даже при нынешних параметрах камер она обеспечивает достоверность определения офсайдов.

– То есть наглядность обеспечивается вещателем, без изменения параметров его работы никаких нововведений невозможны?

– Абсолютно верно, и этот вопрос уже был исследован со всех сторон после матча «Спартак» — «Зенит» и спорной ситуации с потенциальным офсайдом Мартинса. На новый коммерческий цикл, который начнётся с нового сезона, РФС уже подготовил изменения в технические регламенты и требования по дополнительным статическим камерам, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.