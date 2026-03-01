Скидки
Главная Футбол Новости

«Цель у нас одна — победа». Карседо — перед матчем «Спартака» с «Сочи»

«Цель у нас одна — победа». Карседо — перед матчем «Спартака» с «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался перед матчем 19‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Сочи». Игра запланирована на сегодня, 1 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Перенесён
Спартак М
Москва

«Сборы были очень длинными, мы готовы к этой игре. Цель у нас одна — победа. Сейчас важно, что команде нужно значительно прибавлять. Думаю, готовы это сделать, мы много работали. Нам важно одержать победу для обретения уверенности», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

Изначально стартовый свисток должен был прозвучать в 16:30, но из‑за режима беспилотной опасности время начала игры было отложено.

После 18 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Сочи» заработал девять очков и располагается на 16-й строчке.

