«Пока до идеала нам далековато». Тренер «Динамо» Гусев — после игры с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:0).

— Это была идеальная игра, или вы заметили моменты, которые нужно усиливать?

— Работы ещё очень много. Были неплохие моменты, но были и те, которые надо корректировать, разбирать, обсуждать с ребятами, делать какие-то выводы. Пока до идеала нам далековато. В целом провели неплохой матч.

— Что из того, что было опробовано на закрытом матче с «Зенитом», сегодня получилось?

— В предсезонной подготовке другой эмоциональный фон. Товарищеские матчи всё-таки есть товарищеские матчи. Сегодня была другая история. Какие-то моменты, которые мы пробовали с «Зенитом», получались, какие-то нет, — приводит слова Гусева официальный сайт бело-голубых.