Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пока до идеала нам далековато». Тренер «Динамо» Гусев — после игры с «Крыльями Советов»

«Пока до идеала нам далековато». Тренер «Динамо» Гусев — после игры с «Крыльями Советов»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

— Это была идеальная игра, или вы заметили моменты, которые нужно усиливать?
— Работы ещё очень много. Были неплохие моменты, но были и те, которые надо корректировать, разбирать, обсуждать с ребятами, делать какие-то выводы. Пока до идеала нам далековато. В целом провели неплохой матч.

— Что из того, что было опробовано на закрытом матче с «Зенитом», сегодня получилось?
— В предсезонной подготовке другой эмоциональный фон. Товарищеские матчи всё-таки есть товарищеские матчи. Сегодня была другая история. Какие-то моменты, которые мы пробовали с «Зенитом», получались, какие-то нет, — приводит слова Гусева официальный сайт бело-голубых.

Материалы по теме
При Карпине «Динамо» в РПЛ столько не забивало! От «Крыльев» просто ничего не осталось
Видео
При Карпине «Динамо» в РПЛ столько не забивало! От «Крыльев» просто ничего не осталось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android