В РФС объяснили невозможность смены системы офсайдных линий на европейское оборудование

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев объяснил невозможность смены системы офсайдных линий на европейское оборудование.

— А будут ли полуавтоматические решения в РПЛ?

— Обязательно будут, и мы скоро приступим к тестированию технологии Rigour на одном из московских стадионов. Надеемся, она будет в скором времени лицензирована FIFA, а пока мы подтянем уровень технического оснащения стадионов до необходимого уровня.

— А почему не купить готовое решение, используемое в Европе уже сейчас?

— Если отбросить вопрос цены, остаётся вопрос работы с компаниями из недружественных стран и санкций в сфере IT как уже принятых, так и тех, которые могут появиться позже, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.