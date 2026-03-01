Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС объяснили невозможность смены системы офсайдных линий на европейское оборудование

В РФС объяснили невозможность смены системы офсайдных линий на европейское оборудование
Комментарии

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев объяснил невозможность смены системы офсайдных линий на европейское оборудование.

— А будут ли полуавтоматические решения в РПЛ?
— Обязательно будут, и мы скоро приступим к тестированию технологии Rigour на одном из московских стадионов. Надеемся, она будет в скором времени лицензирована FIFA, а пока мы подтянем уровень технического оснащения стадионов до необходимого уровня.

— А почему не купить готовое решение, используемое в Европе уже сейчас?
— Если отбросить вопрос цены, остаётся вопрос работы с компаниями из недружественных стран и санкций в сфере IT как уже принятых, так и тех, которые могут появиться позже, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Материалы по теме
Каманцев отреагировал на новость об уголовных делах в отношении девяти арбитров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android