Матч «Сочи» и «Спартака» перенесён на 2 марта

Матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Спартаком» перенесён на 2 марта. Об этом стало известно «Чемпионату». Время матча будет определено позднее, решение зависит от основного вещателя РПЛ. Напомним, ранее начало встречи чемпионата России было отложено на час (с 16:30 мск на 17:30 мск) из-за объявления на территории Сочи режима беспилотной опасности.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).