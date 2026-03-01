Газзаев шутил с Сёминым, Адиев закрывал лицо руками. Фото крупной победы «Динамо»

1 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало самарские «Крылья Советов». Игра завершилась победой хозяев с разгромным счётом 4:0.

На 15-й минуте Константин Тюкавин открыл счёт с прострела камерунца Муми Нгамалё. На 26-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Нгамалё. Спустя восемь минут Антон Миранчук довёл счёт в матче до разгромного. На 72-й минуте отличился вышедший на замену Ярослав Гладышев.

На 90-й минуте защитник самарцев Томас Гальдамес был удалён за две жёлтые карточки.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На текущий момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Крылья Советов» (17) — на 13-й строчке.