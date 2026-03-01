Тренер «Динамо» Гусев: в команде с дисциплиной всё нормально

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об исполненном Муми Нгамалё пенальти в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:0). Кроме того, специалист высказался о нынешнем состоянии полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова.
— Почему пенальти бил Нгамалё?
— Видел, что уже начали писать о дисциплине, но могу сказать, что в команде с ней всё нормально. Не думаю, что кому-то следует обсуждать эту тему, не находясь в команде. Были названы пенальтисты. Я считаю нормальным явлением, если футболист, у которого идёт игра и который чувствует уверенность, может подойти и попросить пробить пенальти. В этом ничего такого нет.
— Когда сможем увидеть на поле Бактиёра Зайнутдинова?
— Я сам жду его с нетерпением. Этот вопрос лучше задать медицинскому штабу, они смогут более точно всё сформулировать. Он восстанавливается, — приводит слова Гусева официальный сайт бело-голубых.
