Тренер «Динамо» Гусев: в команде с дисциплиной всё нормально

Тренер «Динамо» Гусев: в команде с дисциплиной всё нормально
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об исполненном Муми Нгамалё пенальти в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:0). Кроме того, специалист высказался о нынешнем состоянии полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

— Почему пенальти бил Нгамалё?
— Видел, что уже начали писать о дисциплине, но могу сказать, что в команде с ней всё нормально. Не думаю, что кому-то следует обсуждать эту тему, не находясь в команде. Были названы пенальтисты. Я считаю нормальным явлением, если футболист, у которого идёт игра и который чувствует уверенность, может подойти и попросить пробить пенальти. В этом ничего такого нет.

— Когда сможем увидеть на поле Бактиёра Зайнутдинова?
— Я сам жду его с нетерпением. Этот вопрос лучше задать медицинскому штабу, они смогут более точно всё сформулировать. Он восстанавливается, — приводит слова Гусева официальный сайт бело-голубых.

