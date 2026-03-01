«СКА-Хабаровск» уверенно обыграл «Чайку» в 22-м туре Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между песчанокопской «Чайкой» и «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Подольске. В качестве главного арбитра матча выступил Данил Набока. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл нападающий хабаровчан Степан Глотов на 32-й минуте. В конце первого тайма на 42-й минуте форвард номинальных хозяев поля Глеб Пополитов сравнял счёт. Во втором тайме на 51-й минуте игрок «СКА-Хабаровск» Хакобо Алькальде вывел свою команду вперёд. На 65-й минуте Глотов оформил дубль.

«СКА-Хабаровск» довёл количество набранных в сезоне очков до 32 и занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Чайки» 12 очков. Команда располагается на последней, 18-й строчке.