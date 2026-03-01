Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол

Чайка — СКА-Хабаровск, результат матча 1 марта 2026, счёт 1:3, 22-й тур Первой лиги 2025/2026

«СКА-Хабаровск» уверенно обыграл «Чайку» в 22-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 22-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между песчанокопской «Чайкой» и «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Подольске. В качестве главного арбитра матча выступил Данил Набока. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 3
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Глотов – 34'     1:1 Пополитов – 42'     1:2 Алькальде – 51'     1:3 Глотов – 65'    

Счёт в матче открыл нападающий хабаровчан Степан Глотов на 32-й минуте. В конце первого тайма на 42-й минуте форвард номинальных хозяев поля Глеб Пополитов сравнял счёт. Во втором тайме на 51-й минуте игрок «СКА-Хабаровск» Хакобо Алькальде вывел свою команду вперёд. На 65-й минуте Глотов оформил дубль.

«СКА-Хабаровск» довёл количество набранных в сезоне очков до 32 и занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Чайки» 12 очков. Команда располагается на последней, 18-й строчке.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
