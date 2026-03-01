Тюкавин одной фразой прокомментировал свой гол в матче «Динамо» с «Крыльями Советов»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин одной фразой прокомментировал свой гол в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые одержали убедительную победу над «Крыльями Советов» со счётом 4:0.

«Фантастика, важный гол для меня», — написал Тюкавин в своём телеграм-канале.

Нападающий открыл счёт в матче на 15-й минуте. Этот гол стал победным для «Динамо» в игре.

После 19 матчей чемпионата России московское «Динамо» набрало 24 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» заработали 17 очков и располагаются на 13-й строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.