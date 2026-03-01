РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» — «Спартак»

Мир Российская Премьер-Лига в телеграм-канале сообщила о переносе матча 19-го тура «Сочи» — «Спартак», который должен был состояться сегодня, 1 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи.

«По решению главного арбитра матч 19-го тура Мир РПЛ «Сочи» — «Спартак» будет перенесён на другую дату в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности. О новой дате и времени мы сообщим дополнительно», — сказано в сообщении РПЛ.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).