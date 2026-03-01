Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ахмат — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ 2025/2026, 1 марта 2026

«Ахмат» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА. Команды сыграют на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Стартовые составы команд.

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Баринов, Глебов, Козлов, Гайич, Кисляк, Гонду.

ЦСКА ушёл на зимнюю паузу в РПЛ с 36 очками в 18 турах. Армейский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на девятой строчке. У команды 22 набранных очка.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
