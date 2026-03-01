Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Тренер «Динамо» Гусев высказался о подготовке к матчу Кубка России со «Спартаком»

Тренер «Динамо» Гусев высказался о подготовке к матчу Кубка России со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о предстоящем полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком», который состоится 5 марта.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
— Следующий матч у вас на Кубок со «Спартаком». Как будете к нему готовиться? Есть ли какие-то особые задумки?
— Задумки есть. Сейчас надо восстановиться. Понимаем, что не будут играть Маричаль и Фомин, так что в состав будут внесены коррективы. Схема игры может чуть-чуть поменяться. У нас есть три дня, в которые будем непосредственно готовиться к «Спартаку», — приводит слова Гусева официальный сайт бело-голубых.

В рамках предыдущей стадии турнира бело-голубые обыграли «Зенит» (3:1, 0:1), а красно-белые переиграли «Локомотив» (3:1, 3:2).

Комментарии
