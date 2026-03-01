Тренер «Крыльев» Адиев прокомментировал поражение от «Динамо» со счётом 0:4

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал поражение от московского «Динамо» со счётом 0:4 в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Плохой матч с нашей стороны, особенно первый тайм, группа людей, которая выпадала… То, что мы хотели, у нас практически ничего не получилось. Ну и самое главное, футбол состоит, помимо каких-то комбинационных моментов, из единоборств, а мы их, к сожалению, сегодня и проиграли, и мало навязали сопернику. Наверное, отсюда и такой итог», — сказал Адиев на пресс-конференции.

После этого матча «Крылья Советов» остались в зоне переходных матчей на 13-й строчке. У самарцев 17 набранных очков.