Тренер «Крыльев» Адиев прокомментировал поражение от «Динамо» со счётом 0:4
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал поражение от московского «Динамо» со счётом 0:4 в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15' 2:0 Нгамалё – 26' 3:0 Миранчук – 34' 4:0 Гладышев – 72'
Удаления: нет / Гальдамес – 90'
«Плохой матч с нашей стороны, особенно первый тайм, группа людей, которая выпадала… То, что мы хотели, у нас практически ничего не получилось. Ну и самое главное, футбол состоит, помимо каких-то комбинационных моментов, из единоборств, а мы их, к сожалению, сегодня и проиграли, и мало навязали сопернику. Наверное, отсюда и такой итог», — сказал Адиев на пресс-конференции.
После этого матча «Крылья Советов» остались в зоне переходных матчей на 13-й строчке. У самарцев 17 набранных очков.
