Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Черноморец — Торпедо, результат матча 1 марта 2026, счёт 0:2, 22-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» обыграло «Черноморец», матч прошёл без зрителей из-за угрозы атаки БПЛА
Комментарии

Завершился матч 22-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между новороссийским «Черноморцем» и московским «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра матча выступил Антон Сидорин. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Апеков – 32'     0:2 Камара – 90+2'    

Первый гол в матче забил Руслан Апеков. Нападающий московской команды отличился в первом тайме на 32-й минуте. В конце встречи на 90+2-й минуте полузащитник гостей Мамаду Камара установил окончательный счёт — 2:0

Напомним, встреча проходила без болельщиков из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Торпедо» довело количество набранных в сезоне очков до 24 и занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Черноморца» также 24 очка. Команда располагается на 14-й строчке.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
