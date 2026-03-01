«Игроки осознают уровень сложности таких матчей». Тренер «Динамо» Гусев — о встрече с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев дал комментарий на тему предстоящего матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда 8 марта встретится с ЦСКА.

— В следующем матче РПЛ у вас дерби с ЦСКА. Будет особый настрой и особая подготовка на эту игру?

— Все матчи принципиальные, на все надо настраиваться. Мы прекрасно понимаем своё турнирное положение. Но сейчас все мысли о подготовке к «Спартаку». Понятно, что дерби — это отдельная история. Думаю, игроки всегда осознают уровень сложности, соперника и предысторию таких матчей. Это всегда особенные игры, — приводит слова Гусева официальный сайт бело-голубых.