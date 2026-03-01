Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Игроки осознают уровень сложности таких матчей». Тренер «Динамо» Гусев — о встрече с ЦСКА

«Игроки осознают уровень сложности таких матчей». Тренер «Динамо» Гусев — о встрече с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев дал комментарий на тему предстоящего матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда 8 марта встретится с ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В следующем матче РПЛ у вас дерби с ЦСКА. Будет особый настрой и особая подготовка на эту игру?
— Все матчи принципиальные, на все надо настраиваться. Мы прекрасно понимаем своё турнирное положение. Но сейчас все мысли о подготовке к «Спартаку». Понятно, что дерби — это отдельная история. Думаю, игроки всегда осознают уровень сложности, соперника и предысторию таких матчей. Это всегда особенные игры, — приводит слова Гусева официальный сайт бело-голубых.

Материалы по теме
При Карпине «Динамо» в РПЛ столько не забивало! От «Крыльев» просто ничего не осталось
Видео
При Карпине «Динамо» в РПЛ столько не забивало! От «Крыльев» просто ничего не осталось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android