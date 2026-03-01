Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Арсенал — Челси: стартовые составы команд на матч 28-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 28-го тура АПЛ
Сегодня, 1 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райя, Магальяйнс, Инкапье, Тимбер, Салиба, Субименди, Райс, Эзе, Троссард, Дьёкереш, Сака.

«Челси»: Санчес, Чалоба, Джеймс, Сарр, Хато, Кайседо, Сантос, Палмер, Фернандес, Нету, Педро.

На данный момент «Арсенал» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Челси» с 45 очками находится на шестой строчке.

В следующем туре «канониры» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4 марта), а «синие» — в гостях с «Астон Виллой» (4 марта).

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
