«Арсенал» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 28-го тура АПЛ

Сегодня, 1 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райя, Магальяйнс, Инкапье, Тимбер, Салиба, Субименди, Райс, Эзе, Троссард, Дьёкереш, Сака.

«Челси»: Санчес, Чалоба, Джеймс, Сарр, Хато, Кайседо, Сантос, Палмер, Фернандес, Нету, Педро.

На данный момент «Арсенал» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Челси» с 45 очками находится на шестой строчке.

В следующем туре «канониры» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4 марта), а «синие» — в гостях с «Астон Виллой» (4 марта).