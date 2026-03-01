«Ждём сегодня хорошей игры». Черчесов — перед матчем «Ахмата» с ЦСКА

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался перед матчем 19‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 1 марта.

«Настроение перед рестартом сезона у нас хорошее. Выполнили всю работу на сборах, затем готовились к этому матчу в Грозном. Все живы и здоровы. Ждём сегодня хорошей игры. По сравнению с московской погодой здесь был не снегопад, а просто изморозь. Снега не так было много, поэтому ребята без проблем подготовились к матчу.

Назову ли сильные стороны нового ЦСКА? Понятно, что у них пришли новые футболисты, как и у нас. Что касается того, стали ли сильнее мы и они после трансферов, это уже покажет игра. Мы изучали соперника, но это на то и наш оппонент, чтобы преподнести нам сюрпризы», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 18 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» заработал 22 очка и располагается на девятой строчке.