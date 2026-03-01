Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ждём сегодня хорошей игры». Черчесов — перед матчем «Ахмата» с ЦСКА

«Ждём сегодня хорошей игры». Черчесов — перед матчем «Ахмата» с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался перед матчем 19‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 1 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Настроение перед рестартом сезона у нас хорошее. Выполнили всю работу на сборах, затем готовились к этому матчу в Грозном. Все живы и здоровы. Ждём сегодня хорошей игры. По сравнению с московской погодой здесь был не снегопад, а просто изморозь. Снега не так было много, поэтому ребята без проблем подготовились к матчу.

Назову ли сильные стороны нового ЦСКА? Понятно, что у них пришли новые футболисты, как и у нас. Что касается того, стали ли сильнее мы и они после трансферов, это уже покажет игра. Мы изучали соперника, но это на то и наш оппонент, чтобы преподнести нам сюрпризы», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 18 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» заработал 22 очка и располагается на девятой строчке.

Материалы по теме
Черчесов оценил отсутствие Облякова и Мойзеса в составе ЦСКА перед матчем с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android