«Аталанта» уступила «Сассуоло» в 27-м туре Серии А, с 16-й минуты играя в большинстве

Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Сассуоло» и «Аталантой». Команды играли на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Маркетти. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

На 16-й минуте нападающий хозяев поля Андреа Пинамонти получил красную карточку. На 23-й минуте «Сассуоло» открыл счёт благодаря голу полузащитника Исмаэля Коне. Во втором тайме на 69-й минуте хавбек чёрно-зелёных Кристиан Торстведт увеличил преимущество своей команды. В конце встречи на 89-й минуте Юнус Муса отыграл один мяч «Аталанты».

На данный момент у «Сассуоло» 38 очков. После 27 матчей команда занимает восьмое место в Серии А. «Аталанта» с 45 очками располагается на седьмой строчке.