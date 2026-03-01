Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Сассуоло — Аталанта, результат матча 1 марта 2026, счет 2:0, 27-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» уступила «Сассуоло» в 27-м туре Серии А, с 16-й минуты играя в большинстве
Комментарии

Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Сассуоло» и «Аталантой». Команды играли на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Маркетти. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
2 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Коне – 23'     2:0 Торстведт – 69'     2:1 Муса – 88'    
Удаления: Пинамонти – 16' / нет

На 16-й минуте нападающий хозяев поля Андреа Пинамонти получил красную карточку. На 23-й минуте «Сассуоло» открыл счёт благодаря голу полузащитника Исмаэля Коне. Во втором тайме на 69-й минуте хавбек чёрно-зелёных Кристиан Торстведт увеличил преимущество своей команды. В конце встречи на 89-й минуте Юнус Муса отыграл один мяч «Аталанты».

На данный момент у «Сассуоло» 38 очков. После 27 матчей команда занимает восьмое место в Серии А. «Аталанта» с 45 очками располагается на седьмой строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

