«Париж» победил «Ниццу» в матче 24-го тура Лиги 1

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Париж» и «Ницца». Игра прошла на стадионе «Жан Буен» (Париж, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хаким Бен Эль-Хадж. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч во встрече забил полузащитник «Парижа» Маршалл Мунеци на 27-й минуте.

После 24 матчей французского чемпионата «Ницца» набрала 24 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Париж» располагается на 14-й строчке, у команды в активе 26 очков.

В следующем туре «Ницца» в домашнем матче сыграет с «Ренном» 8 марта, а «Париж» в этот же день на выезде встретится с «Лионом».