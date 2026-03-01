Скидки
Главная Футбол Новости

Париж — Ницца, результат матча 1 марта 2026, счёт 1:0, 24-й тур Лиги 1 2025/2026

«Париж» победил «Ниццу» в матче 24-го тура Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Париж» и «Ницца». Игра прошла на стадионе «Жан Буен» (Париж, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хаким Бен Эль-Хадж. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Париж
Париж
Окончен
1 : 0
Ницца
Ницца
1:0 Мунеци – 26'    
Удаления: де Смет – 90+5' / нет

Единственный мяч во встрече забил полузащитник «Парижа» Маршалл Мунеци на 27-й минуте.

После 24 матчей французского чемпионата «Ницца» набрала 24 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Париж» располагается на 14-й строчке, у команды в активе 26 очков.

В следующем туре «Ницца» в домашнем матче сыграет с «Ренном» 8 марта, а «Париж» в этот же день на выезде встретится с «Лионом».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
