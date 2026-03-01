«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ и поднялся на третье место

Окончен матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «красные дьяволы». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана.

Максанс Лакруа вывел гостей вперёд на четвёртой минуте, а на 56-й минуте он получил красную карточку. На 57-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти и сравнял счёт. Победный гол забил Беньямин Шешко на 65-й минуте.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 51 очком располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» с 35 очками находится на 14-м месте.

В следующем туре клуб из Манчестера встретится с «Ньюкасл Юнайтед» (4 марта), а лондонцы на день позже сыграют с «Тоттенхэм Хотспур».