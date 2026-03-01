Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас, результат матча 1 марта 2026, счёт 2:1, 28-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ и поднялся на третье место
Комментарии

Окончен матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «красные дьяволы». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Лакруа – 4'     1:1 Фернандеш – 57'     2:1 Шешко – 65'    
Удаления: нет / Лакруа – 56'

Максанс Лакруа вывел гостей вперёд на четвёртой минуте, а на 56-й минуте он получил красную карточку. На 57-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти и сравнял счёт. Победный гол забил Беньямин Шешко на 65-й минуте.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 51 очком располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» с 35 очками находится на 14-м месте.

В следующем туре клуб из Манчестера встретится с «Ньюкасл Юнайтед» (4 марта), а лондонцы на день позже сыграют с «Тоттенхэм Хотспур».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» и «Реалу» интересен «новый Родри» из Бундеслиги — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android