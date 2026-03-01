Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Нет для нас никаких сюрпризов». Челестини — перед матчем ЦСКА с «Ахматом»

«Нет для нас никаких сюрпризов». Челестини — перед матчем ЦСКА с «Ахматом»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался перед матчем 19‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Ахматом».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
«С клубом работали над теми трансферами, которые могут сразу влиться в команду. Три игрока — это большая часть лиги. Только Рейс — иностранец, он не знает лигу, а остальные россияне. Но у него огромный международный опыт, он очень легко интегрировался в команду.

Было много товарищеских матчей. Мы могли следить за выступлением новых игроков «Ахмата». Считаю, что идея тренера и команды не поменялась. Соответственно, нет для нас никаких сюрпризов», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

После 18 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» заработал 22 очка и располагается на восьмой строчке.

«Ждём сегодня хорошей игры». Черчесов — перед матчем «Ахмата» с ЦСКА
