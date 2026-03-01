Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 1 марта

В воскресенье, 1 марта, состоялись три встречи 22-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Результаты матчей Первой лиги на 1 марта:
«Енисей» – «Волга» Ульяновск – 1:1;
«Черноморец» – «Торпедо» Москва – 0:2;
«Чайка» – «СКА-Хабаровск» – 1:3.
Оставшиеся встречи 22-го тура пройдут 2 марта.
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Урал» (41). Тройку лидеров замыкает «Родина» (36). На последнем, 18-м месте, находится «Чайка» (12). «Сокол» (16) — 17-й, а «Уфа» (20) — 16-я.